108-метровый сухогруз зажало льдом на Азовском море

Украинский сухогруз "Орель-1" подал в субботу сигнал бедствия из-за течи в корпусе, на помощь судну, зажатому во льдах Азовского моря, движется российский ледокол "Капитан Демидов", сообщил РИА Новости по телефону представитель городской администрации Керчи.

По его словам, 108-метровый сухогруз, принадлежащий крупнейшему украинскому морскому и речному перевозчику "Укрречфлот", находится недалеко от Керченского пролива.

"Экипаж сухогруза вне опасности, в случае угрозы для судна моряки смогут сойти на лед", - сказал собеседник агентства.

Сложная ледовая обстановка сложилась в Азовском море и Керченском проливе в конце января. В ледовой плен попали десятки судов, на некоторых из них заканчиваются запасы пищи, продукты подвозят вертолетами.