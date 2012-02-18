«Дебошира», который сломал палец милиционеру, посадят на два года

В Донецкой области Торезский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы 25-летнего жителя Тореза, который причинил телесные повреждения сотрудникам милиции, находившимся при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины Донецкой области.

В сообщении отмечается, что суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких и средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Как рассказал начальник сектора охраны общественного порядка Сергей ПОЧАВЕЦ, конфликт произошел прошлым летом во время концерта, посвященного празднованию Дня молодежи. В поле зрения милиционеров попал один из изрядно подвыпивших зрителей, который дебоширил и мешал работе жюри вокального конкурса. На неоднократные замечания правоохранителей хулиган не реагировал, поэтому милиционеры попросили правонарушителя отойти в сторону для составления административного протокола. Однако хулиган, сопротивляясь законным требованиям милиционеров, ударил одного из них кулаком в висок, а второму поломал палец руки. Действия правонарушителя были прекращены только лишь после того, как на него были надеты наручники. Последний был доставлен в городской отдел милиции и впоследствии арестован.