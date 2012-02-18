Пока горе-родители выясняли отношения, их младенец задохнулся

В городе Макеевке Донецкой области правоохранители проводят поверку по факту смерти четырехмесячного ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Макеевского горуправления милиции со ссылкой на следователя Горняцкого райотдела милиции Дмитрия ФИНАПЕТОВА.

По его словам, сообщение о смерти младенца поступило от 18-летней жительницы микрорайона «Зеленый», которая приходится матерью умершему ребенку. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что накануне трагедии мать покормила ребенка и уложила спать. Спустя некоторое время между супругами произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина прогнал свою жену из квартиры, поэтому ей пришлось ночевать у сестры, проживающей по соседству. Наутро горе-родители обнаружили своего малыша мертвым.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти могло быть перекрытие дыхательных путей рвотными массами.

«Как пояснил 18-летний отец, проснувшись утром, он удивился абсолютному спокойствию малыша: тот не плакал и не подавал никаких звуков», - сказал следователь.

Он объяснил, что для того, чтобы объективно оценить причину смерти младенца сейчас проводится судебно-медицинское исследование трупа, детально собираются данные, характеризующие родителей по месту проживания, учебы, работы, опрашиваются свидетели.

Материалы доследственной проверки будут направлены в прокуратуру Горняцкого района для изучения и дальнейшего принятия решения.