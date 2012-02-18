Украинских моряков освободили из ледяного плена на Дунае

Украинской самоходной барже «Камянец-Подольский», которая попала в ледяной плен на реке Дунай вблизи сербского города Смедерево с 10 членами экипажа на борту, оказано помощь – проход судна к порту разблокирован и предусматривается уже сегодня подключить его к береговым коммуникациям.

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«По информации капитана, ситуация на судне удовлетворительная, жалоб на состояние здоровья у экипажа нет», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля сербская газета "Политика" написала, что на реке Дунай в районе сербского города Смедерево, за 50 километров от Белграда, во льду застряли самоходная баржа "Каменец-Подольский" с украинским экипажем и две сербских баржи с буксиром, в ледяном плену оказались 13 моряков.

По данным газеты, на барже "Каменец-Подольский" 10 украинских матросов, а на буксире сербской баржи блокированными оказались двое людей. Обоим экипажам не хватает продовольствия и воды, их могут доставить только с помощью вертолета.