Пентагон помог поставить рентген-сканер в севастопольском аэропорту

В аэропорту «Бельбек» в таможенном пункте пропуска «Аэропорт-Севастополь» при финансовой поддержке Министерства обороны США установили современный рентген-сканер стоимостью 70 тыс. долларов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Севастопольской таможни Андрей МАГДЫЧ, такую помощь таможне оказало Минобороны США в соответствии с программой по оказанию технической помощи «Усиление пограничного менеджмента на государственной границе Украины», реализуемой в рамках международного соглашения между Минэкономики Украины и Минобороны США. Программа призвана повысить уровень таможенного контроля за перевозкой так называемых товаров двойного назначения.

«В рамках этого соглашения мы уже получали и другие средства технического обеспечения, которые на сегодняшний день успешно используются в работе Севастопольской таможни. К примеру, в 2010 году к нам поступило 10 персональных компьютеров, а в 2007 по этой программе нам предоставили 3 фотоаппарата и 3 видеокамеры», - сообщил А.МАГДЫЧ.

По его словам, сейчас проводиться модернизация технического обеспечения пунктов пропуска, в том числе и Севастопольской таможни. «Эти преобразования позволят болельщикам и участникам Евро-2012 быстрее проходить таможенный контроль, к тому же значительно упростят его», - отметил А.МАГДЫЧ.