Российская таможня сыр не выбирает

Федеральная таможенная служба России заявляет, что ведомство не пропускает на территорию РФ сыры только тех производителей, которые указаны в соответствующем решении Роспотребнадзора.

Об этом УНИАН сказал заместитель начальника управления по связям с общественностью Владимир ЗУБКОВ, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в Украине, о том, что российская таможня не пропускает на территорию РФ сыры вообще всех украинских производителей.

«Сами мы решения о том, какие товары пропускать на территорию России, а какие не пропускать, не принимаем. У нас нет на это полномочий», - сказал В.ЗУБКОВ.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора, а ФТС действует на основании его предписаний.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).