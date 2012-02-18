Грабители вынесли из сельской церкви самые ценные иконы

В селе Грушковка Каменского района Черкасской области ночью злоумышленники похитили из церкви 12 старинных икон и украшения алтаря - "Царские врата".

Как сообщает черкасский телеканал «Рось», настоятель храма протоиерей Олег КАШУБА заявил, что грабители вынесли самые ценные иконы.

Священники и реставраторы утверждают, что иконы датированы концом ХVIII – началом ХІХ ст. и на черном рынке могут стоить сотни тысяч долларов. Настоящую стоимость этих произведений не могут определить даже специалисты. Иконы когда-то подарили церкви жители села. Большинство икон были размером с человеческий рост и писаны по дереву. Похищенные украшения алтаря были из казацкой церкви, которая стояла в селе в ХVIII веке.

Священники предполагают, что воры выполняли чей-то заказ и точно знали, что именно им нужно украсть.

По факту похищения икон Каменский райотдел милиции возбудил уголовное дело.