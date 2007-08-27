Украина – мировой монстр потребления газа?

Американская энергетическая администрация подготовила отчет, в котором Украина оказалась одним из наибольших энергетических потребителей Европы. В частности, речь идет о том, что на каждый доллар ВВП Украина потребляет вдвое больше энергии, чем Германия. В 2005 году почти половина энергии это был газ и 75% этого газа Украина купила в России. С 2004 года для Украины цена газа выросла вдвое.

Еще до отчета Американской энергетической администрации другая организация – Международный валютный фонд – рассмотрела вопрос, насколько стремительный рост цены на импортный газ оказывает негативное влияние на украинскую экономику. Например, рост этой цены на 60 процентов в 2006 году привел к снижению на два процента темпов роста экономики и к росту больше, чем на 5 процентов инфляции. В отчете речь идет о том, что 10-процентный рост цены на газ снижает в Украине рост валового внутреннего продукта почти на пол процента и повышает инфляцию почти на один процент.

МВФ также отмечает, что зависимость Украины от импорта газа из России – на 75 процентов и эта зависимость фактически удвоилась с 2004 года. Эксперты отмечают, что Украина является едва ли не наибольшим потребителем газа в Европе. Для примера, Украина потребляет вдвое больше газа на производство единицы валового внутреннего продукта в сравнении с Германией. И если Германия, как один из наибольших потребителей газа в Западной Европе, зависит от российского газа на 35 процентов, то Украина имеет вдвое большую зависимость от газа из России.

Известный украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший председатель соответствующего комитета Верховной Рады Александр Гудима также считает, что главное для украинской власти в энергетическом секторе – это придерживание четко определенной стратегии на будущие, в перспективе 3-5 лет, мировые цены на газ и другие энергоносители и последовательное сокращение потребления газа в украинской экономике.

Александр Гудима: «Правительство Виктора Януковича совсем не заглядывает в ту энергетическую стратегию, которая определяет, что мы должны резко последовательно сокращать потребление газа в Украине. Цифры отчета МФВ означают, что Украина является мировым монстром потребления газа и на душу населения, и на единицу ВВП. И цена на газ, ее рост является не только угрозой энергетической безопасности Украины, но и угрозой в целом экономической безопасности государства».

Радио "Свобода"