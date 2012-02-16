Донецким «минером» сети магазинов оказался юрист

В Донецкой области задержанный правоохранителями анонимщик, сообщивший 14 февраля о заминировании магазинов, оказался юристом по образованию.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что злоумышленника, анонимно сообщившего о заминировании двух магазинов в районных центрах области, в течение нескольких часов установили сотрудники Тельмановского райотдела милиции Донецкой области.

Поскольку адреса якобы заминированных торговых точек указаны не были, даже не назывался выбранный лжеминёром населённый пункт, специалистами взрывотехнической службы были обследованы помещения всех 7 принадлежащих заявителю сети магазинов «Техника для дома», расположенных в городах Тельманово, Старобешево, Амвросиевке и Новоазовске. Ни в одном из них взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения проверок эвакуировались не только сотрудники магазинов, но и жители близлежащих домов, производилось отключение газа и электричества.

К вечеру 14 февраля личность звонившего была установлена, утром следующего дня он был задержан. Им оказался 33-летний житель г. Старобешево, юрист по образованию, работающий охранником на теплоэлектростанции. В милиции мужчина пояснил, что в тот день немного выпил и решил подзаработать «по-лёгкому». Полтора года назад он принимал участие в розыгрыше лотереи в одном из магазинов данной сети. На сохранившемся у него лотерейном билете был написан телефон директора – им и воспользовался злоумышленник для вымогательства денег. Он требовал 50 тыс. грн., и в случае, если деньги не будут переданы, взрыв должен был прозвучать в 12-00.

В настоящее время по факту лжеминирования возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан…». Кроме того, фигурант может быть привлечён к ответственности и за вымогательство – ч.1 ст. 189 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2012 года в 11-00 в Тельмановский райотдел милиции обратился директор сети магазинов, расположенных в нескольких районных центрах. Он сообщил о том, что на его телефон поступил звонок от неизвестного о заминировании двух из его магазинов (о каком конкретно городе идёт речь, аноним не указал). Работа всех магазинов данной сети была остановлена, проводилось их обследование специалистами взрывотехнической службы.