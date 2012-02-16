В Луганске из-за медведя Потапа избили журналистов

В Луганске милиция расследует факт нападения руководителя общественной организации «Территориальное отделение охотничьего собаководства Кинологического союза Украины» на оператора телеканала «1+1» и жестокое обращение с медведем.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью ГУМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, материалы по инциденту сотрудники милиции передали в прокуратуру Каменобродского района Луганска.

«Прокуратура будет принимать решение о возбуждении уголовного дела по факту препятствования деятельности журналистов и жестокого обращения с животным. К концу сегодняшнего дня о возбуждении (дела) должно стать известно», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

В комментарии УНИАН журналист луганского областного издания «XXI век» Злата ВОЛКОНСКАЯ сообщила, что вчера группа представителей луганских и всеукраинских СМИ вошла на территорию, где размещается общественная организация «Территориальное отделение охотничьего собаководства Кинологического союза Украины», с целью проверить информацию о жестоком обращении с медведем.

«Журналисты своими глазами увидели, что информация подтвердилась. Медведя зовут Потап, он занесен в Красную книгу Украины. Тем не менее, животное находится в ужасном состоянии. Ошейник не снимали с тех пор, как он был медвежонком. Ошейник врос в шею, разорвав шерсть, душит животное, причиняя ему мучительную боль. На шее мясо, из которого течет гной. Запах страшный», однако руководитель кинологической организации «отказался помогать медведю, сказал, что с ним все в порядке», - заявила З.ВОЛКОНСКАЯ.

По ее словам, навстречу журналистам вышли работники организации и стали их прогонять, утверждая, что сейчас придет руководитель. Он «приехал, начал на нас кричать, прогонять, напал на оператора «1+1» и ударил его камеру. Он заставил своих работников закрыть ворота на замок, а мы вызвали милицию», - рассказала З.ВОЛКОНСКАЯ.

Она отметила, что журналисты требуют возбудить уголовное дело против главы организации, и расследование будут держать на своем контроле.

«Мы хотим, чтобы медведя отобрали у такого хозяина и поместили в зоопарк, где о нем будут заботиться. Поиском зоопарка мы готовы и сами заняться. По нашим данным, у него вообще нет документов на зверя, непонятно, каким образом он к нему попал», - подчеркнула З.ВОЛКОНСКАЯ.

Справка УНИАН. Луганское «Территориальное отделение охотничьего собаководства Кинологического союза Украины» находится рядом с областной детской общественной организацией «Барс». Дети и взрослые приходят заниматься туда в конноспортивную секцию.

В апреле 2011 года медведь Потап, которому тогда было 11 месяцев, напал на 50-летнюю женщину и нанес ей скальпированную рану головы, перелом лодыжки и множество укусов. Женщину спас конюх, работающий в «Барсе». По его словам, медведь был голоден, его плохо кормят, поэтому он мог напасть на женщину. По информации луганских СМИ, уголовное дело по факту происшествия в настоящий момент находится в суде.