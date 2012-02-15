Официальное количество миллионеров не соответствует действительности

В Кировоградской области количество официально зарегистрированных миллионеров не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Государственной налоговой службы в Кировоградской области Игорь ВИРИЕНКО.

По его словам, в 2011 году доходы более 1 млн. грн. задекларировали 2 жителя области (на общую сумму 3,8 млн. грн.). Источником доходов они указали продажу корпоративных прав. Двумя миллионерами области уплачено в бюджет 357,4 тыс. грн. налога на прибыль физических лиц.

«Я не доволен ситуацией. Информационная база налоговой службы позволяет отслеживать все сделки стоимостью более 60 тыс. грн. Мы видим уровень контрагентов и их налоговую историю, и могу сказать, что ситуация с двумя официальными миллионерами уникальна. На самом деле их гораздо больше. Мы работаем над этим вопросом», - отметил И.ВИРИЕНКО.

Он также сообщил, что в 2011 году в налоговые органы области подано почти 33 тыс. деклараций про доходы, что на 5,6% больше, чем за предыдущий год. В целом жители области задекларировали доходы в сумме 246,2 млн. грн.