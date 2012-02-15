Суд отменил решение крымского правительства

Окружной административный суд Крыма отменил принятое три года назад постановление Совета министров Крыма о выделении обслуживающему кооперативу 22 гектаров земли у моря неподалеку от Алушты под строительство дач.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Совмин выделил землю незаконно, так как строить дачи в прибрежной защитной полосе запрещается.

Напомним, крымское правительство, возглавляемое Виктором ПЛАКИДОЙ, в 2009 году согласовало кооперативу «Приветное Люкс» место расположения участка для дачного строительства и разрешило разработку проекта отвода земли на условиях аренды.