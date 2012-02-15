53-летний мужчина убил свою мать, потому что оказалась не родной

В Косовском районе Ивано-Франковской области работники милиции задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в преднамеренном убийстве своей матери.

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, трагедия произошла около полуночи в доме 82-летней пенсионерки, когда к ней пришел в нетрезвом состоянии сын и между ними возникла бытовая ссора. Конкретные мотивы, которые побудили мужчину жестоко расправиться с пожилой женщиной, сейчас выясняются. По предварительным данным, во время конфликта пенсионерка якобы сообщила мужчине о том, что в действительности он не является ее родным сыном. Мол, когда-то она усыновила его, забрав из детского дома в другой области.

По словам начальника Косовского райотдела милиции Виктора ЗАПЛИТНОГО, об убийстве самым первым узнал сосед, который ночью заметил огонь во дворе пенсионерки. С мыслью о том, что в соседском доме, возможно, возник пожар, сосед зашел во двор, где застал сына хозяйки. Он спросил, где его мать, зашел в дом и увидел разбросанное постельное белье на кровати. Во дворе в это время горел матрас, под которым была мертвая пенсионерка. Сосед все понял и побежал за помощью.

Когда приехали милиционеры, подозреваемый в убийстве матери находился в доме и смотрел телевизор. Как свидетельствует заключение судебно-медицинского обследования, смерть женщины наступила от механической асфиксии. Подозреваемый нанес несколько ударов руками, а затем задушил потерпевшую. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый вынес тело убитой на двор, облил матрас бензином и поджег.

Фигурант уголовного дела проживал в другом селе вместе с семьей дочери. У него шесть взрослых дочерей, которые уже имеют свои семьи. Сейчас задержанный находится под стражей и привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.