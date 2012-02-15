На завтра синоптики обещают снег

Завтра на большей части территории Украины ожидается небольшой, в западных и восточных областях умеренный снег.

В Карпатском регионе и в Луганской области местами сильный снег; в Крыму снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, на Закарпатье и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 11-16°, на севере Левобережья до 19°, днем 5-10° мороза; на Закарпатье, в южных и в большинства восточных областей ночью 6-11°, днем 0-5° мороза; в Крыму ночью 3-8° мороза (на Южном побережье около 0°), днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.