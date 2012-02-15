Акимова: Даже без кредита МВФ Украине дефолт не угрожает

На данный момент переговоры относительно предоставления Украине очередного кредита МВФ продолжаются, но вместе с этим в случае неудачного окончания этих переговоров угрозы дефолта в Украине не будет. Об этом в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеевым» на «5 канале» заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«В условиях, когда есть договорные отношения, либо мы идём на все условия, либо мы продолжаем дискуссию. Тот период, в котором мы сейчас находимся, называется продолжение переговоров – делегация со стороны Украины была и в январе месяце, и продолжала переговоры. Единственное можно сказать, что даже если Международный валютный фонд не выделит нам денег, то с точки зрения нашей долговой ситуации, а она улучшилась в прошлом году, особых опасений по немедленному дефолту в Украине не будет».