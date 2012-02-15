На луганской шахте - обрушение породы: горняков спасли

Сегодня в 2.40 в с. Изварино Краснодонского района Луганской области на шахте „Краснодарская южная” ООО „Ремавтоматика” на горизонте 150 м произошло обрушивание породы.

На аварийном участке работали 25 горняков, 5 из них оказались за завалом, сообщает пресс-служба МЧС.

В 4.25 горняки были освобождены из аварийного участка и выведены на поверхность шахты. Состояние их здоровья удовлетворительное.

К работам были привлечены два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Шахта работает в штатном режиме. Причина обрушивания устанавливается.