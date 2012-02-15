На луганской шахте - обрушение породы: горняков спасли
09:04, 15 февраля 2012Общество
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На аварийном участке работало 25 людей
Сегодня в 2.40 в с. Изварино Краснодонского района Луганской области на шахте „Краснодарская южная” ООО „Ремавтоматика” на горизонте 150 м произошло обрушивание породы.
На аварийном участке работали 25 горняков, 5 из них оказались за завалом, сообщает пресс-служба МЧС.
В 4.25 горняки были освобождены из аварийного участка и выведены на поверхность шахты. Состояние их здоровья удовлетворительное.
К работам были привлечены два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Шахта работает в штатном режиме. Причина обрушивания устанавливается.
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