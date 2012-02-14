Главари наркомафии вынуждены жить в грузовиках и фургонах

Лидеры многих мексиканских наркокартелей в последнее время предпочитают обустраивать себе жилища в автотранспортных средствах, чтобы иметь больше возможностей скрыться в случае попытки ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Речь идет в первую очередь об одном из крупнейших наркокартелей "Лос Сетас" (Los Zetas). По утверждениям военных, именно в трейлерах, грузовиках и фургонах при наличии минимальных удобств ночуют сейчас наркобароны, которые . раньше покупали огромные ранчо и строили дворцы. Теперь чувство самосохранения заставляет их отказываться от роскоши.

По итогам 2011 года наркокартель "Лос Сетас" вышел в лидеры преступного мира Мексики и сейчас контролирует организованную преступность в 16 из 31 штата, а также в столичном федеральном округе со столицей Мехико.

"Лос Сетас" сформирован из числа бывших сотрудников элитных силовых подразделений, решивших перейти на службу наркомафии. Зная методы борьбы с бандами и имея в своем распоряжении почти все виды вооружения, они представляют серьезную угрозу не только для правительственных сил, но и в первую очередь для конкурентов из других картелей.

Власти Мексики, используя армию и части военно-морского флота уже шесть лет ведут войну с наркомафией и организованной преступностью. Удалось арестовать или ликвидировать многих главарей преступного мира, однако волну насилия это пока не остановило: с 2006 года погибло уже более 47,5 тысячи человек.