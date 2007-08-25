Поездка Яценюка включает встречи со студентами и таможенниками
14:03, 25 августа 2007Общество
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Министр направляется во Львов
Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня отбыл с рабочей поездкой во Львов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой поездки предусмотрены встречи министра с руководством города и области, выступление перед студентами.
Во время пребывания во Львовской области А.ЯЦЕНЮК посетит пункт пересечения украинско-польской границы в Раве-Русской и ознакомится с его работой, а также примет участие в четвертых Трансграничных украинско-польских Днях добрососедства - Корчмин 2007 “Европейский мост”.
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