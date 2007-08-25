Поездка Яценюка включает встречи со студентами и таможенниками

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня отбыл с рабочей поездкой во Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой поездки предусмотрены встречи министра с руководством города и области, выступление перед студентами.

Во время пребывания во Львовской области А.ЯЦЕНЮК посетит пункт пересечения украинско-польской границы в Раве-Русской и ознакомится с его работой, а также примет участие в четвертых Трансграничных украинско-польских Днях добрососедства - Корчмин 2007 “Европейский мост”.