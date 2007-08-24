Половая жизнь пожилых американцев оказалось необычайно активной

В работе, опубликованной в New England Journal of Medicine, используются данные опроса более чем 3000 пожилых американцев в возрасте от 57 до 85 лет. Участники давали подробный отчет о своей интимной жизни, общем состоянии здоровья, а также о своем социальном статусе и имущественном положении. По данным исследователей, в группе опрошенных в возрасте 57-64 лет в течение последнего года сексом занимались 84 процента мужчин и 62 процента женщин. Среди наиболее пожилых участников опроса – людей старше 75 лет - сексуальную активность сохраняли 38,5 процентов мужчин и 16,7 процентов женщин.

Около двух третей сексуально активных 70-летних американцев имели сексуальные контакты с партнером не реже чем два раза в месяц. Более половины из них сохраняли этот ритм и после достижения 80 лет.

Как отмечают исследователи, пожилые женщины отличались значительно меньшей сексуальной активностью по сравнению со своими ровесниками мужского пола. Отчасти это объяснялось семейными обстоятельствами: из-за разницы в продолжительности жизни женщины намного чаще переживают своего супруга или постоянного партнера, чем мужчины.

Среди наиболее часто встречающихся проблем в сфере интимной жизни первое место у пожилых мужчин заняли проблемы с эрекцией. Женщины чаще жаловались на отсутствие сексуального влечения и удовлетворения от секса, а также на сухость влагалища, приводящую к болезненным ощущениям во время полового акта. При этом только 38% мужчин и всего 22% женщин сообщили о том, что хотя бы однажды говорили о сексе с врачом после того, как им исполнилось 50. К помощи лекарств при проблемах в интимной жизни прибегали 14% мужчин и лишь около 1% женщин, участвовавших в исследовании.

По словам ведущего автора публикации, сотрудницы Чикагского университета Стэйси Тесслер-Линдау (Stacy Tessler Lindau), собранные данные однозначно свидетельствуют о том, что число мужчин и женщин, не утрачивающих интереса к сексу даже в весьма преклонном возрасте, весьма велико. Это означает, что лечащим врачам стоит уделять больше внимания и этой стороне жизни своих пожилых пациентов, тем более что резкое снижение половой функции может быть признаком целого ряда серьезных заболеваний.

Медпортал.ру