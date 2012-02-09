11 населенных пунктов все еще сидят без света

По состоянию на 7 час утра 9 февраля в Украине остаются обесточенными 11 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в течение 7 - 8 февраля в результате неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра), вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 108 населенных пунктов. Бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 97 населенных пунктов.

Для обеспечения доставки аварийно-восстановительных бригад к местам проведения работ в труднодоступных районах АР Крым от МЧС привлечен 9 ед. техники высокой проходимости.