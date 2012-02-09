Польша намерена открыть консульство в Донецке

Польша намерена открыть свое консульство в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО в Киеве.

«Вчера мы попросили наших украинских коллег, чтобы они дали нам согласие на открытие очередного польского консульства в Донецке», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он заверил, что до финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года польские консулы будут работать в две смены.