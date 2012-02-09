Польша намерена открыть консульство в Донецке
01:23, 09 февраля 2012Общество
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И работать в две смены
Польша намерена открыть свое консульство в Донецке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО в Киеве.
«Вчера мы попросили наших украинских коллег, чтобы они дали нам согласие на открытие очередного польского консульства в Донецке», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.
Он заверил, что до финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года польские консулы будут работать в две смены.
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