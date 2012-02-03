На западе Крыма будет курорт мирового уровня

На западном побережье Крыма будет создана курортная зона мирового уровня стоимостью около 5 млрд. долларов, из которых 1,2 млрд. долл. планируется получить из государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, проект развития западного побережья Автономной Республики был презентован 2 февраля в рамках рабочего совещания по приоритетным вопросам развития туризма и курортов в Крыму с участием вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил необходимость создания современной инфраструктуры в Западном Крыму и полной модернизации автомобильной дороги Евпатория - Симферополь (аэропорт).

«На следующей неделе мы встретимся с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, пригласим на встречу руководство Крыма - и это уже будет официальный старт проекта. Кроме того, надо немедленно начинать проектирование и подготовку технического обоснования трассы Симферополь - Евпатория », - цитирует пресс-служба Б.КОЛЕСНИКОВА.