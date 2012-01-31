Кто убил невестку погибшего чернобыльца?

Генеральный прокурор Украины Виктора ПШОНКА взял под контроль расследование обстоятельств смерти в результате ДТП 38-летней матери двух несовершеннолетних детей Елены Коноплёвой – невестки погибшего во время акций протестов чернобыльцев шахтера Геннадия Коноплёва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Омбудсмен обратилась к генпрокурору относительно необходимости обеспечить беспристрастное расследование дела.

В письме В.ПШОНКИ к Н.КАРПАЧЕВОЙ отмечено, что в ходе досудебного следствия прокуратурой Донецкой области по уголовному делу по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла Е.Коноплёва, вынесено постановление “о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого бывшего сотрудника Добропольского городского отдела милиции Главного управления МВД Украины в Донецкой области Александра ИСАКОВА”.

“Он, совершив в состоянии сильного алкогольного опьянения смертельный наезд на Елену Коноплёву, когда она возвращалась из работы, с места аварии скрылся. 29 марта 2011 года он был объявлен в розыск”, - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре сообщили, что “расследование указанного уголовного дела после обращения Омбудсмена взято на контроль”, и “по указанию Генеральной прокуратуры Украины осуществляются дополнительные мероприятия по розыску виновника трагедии”.