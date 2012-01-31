Задержаны похитители магистральной электроопоры

Милиция задержала злоумышленников, похитивших элементы опоры магистральной линии электропередач и таким образом вызвавших падение опоры в Запорожской области, ставшее причиной ограничения мощности ЗАЭС.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области, «для расследования этого преступления правоохранители создали усиленную следственно-оперативную группу, в которую, кроме следователей, вошли наиболее опытные сотрудники управлений уголовного розыска, Государственной службы борьбы с экономической преступностью и милиции общественной безопасности ГУМВД области».

В результате оперативно были установлены личности подозреваемых в совершении преступления – это трое местных жителей 1986, 1987 и 1978 годов рождения, при этом двое из них уже имеют судимости.

«Все трое задержаны и дали признательные показания. В ходе следствия изъяты вещественные доказательства: металлические фрагменты электроопор», - говорится в собщении.

Задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 -1 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение объектов электроэнергетики).

Как сообщал УНИАН, 26 января вечером в Великобелозерском районе Запорожской области, в 28 километрах от Энергодара, где расположена ЗАЭС, упала опора магистральной линии 750 кВ, в результате чего, по данным облгосадминистрации, станция вынуждена была снизить мощность на 40 Мвт (с 5040 до 5000 Мвт.)

В связи с происшествием первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ дал поручение органам местной власти и МВД взять под контроль состояние опор электропередач, а Генеральной прокуратуре и силовым ведомствам - выяснить причины падения опоры.