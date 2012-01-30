Минобороны: резервисты будут служить в частях постоянной готовности

Материальное обеспечение резервистов, которые набираются на добровольной основе в ряды Вооруженных Сил, на сегодняшний день не является высоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник Главного управления оборонного и мобильного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Владимир АСКАРОВ.

“Если говорить откровенно, то, фактически, сильной материальной мотивации для службы в резерве нет ”- сказал он.

При этом В.АСКАРОВ добавил, что резервистам, которые один месяц в год будут находиться в армии, в соответствии с решением Кабинета министров Украины будет выплачиваться среднемесячная заработная плата, которую они получают по месту работы, а также суточные, составляющие на сегодняшний день 15 гривень. По его словам, также резервистам выплачивается премия в конце года. В.АСКАРОВ подчеркнул, что в целом резервист в год будет получать от 2800 до 3500 гривень.

При этом он отметил, что нынешние резервисты отличаются от тех, как их называли в Советском Союзе, “партизан”, тем, что они будут служить на добровольной основе, и с ними будет подписываться контракт.

В.АСКАРОВ также сообщил, что резервисты будут служить в “частях постоянной готовности – части аэромобильные, некоторые механизированные бригады, полки специального назначения, а в воздушных силах будут в бомбардировочно–штурмовых бригадах, то есть среди тех, кто непосредственно решает задачи на поле боя, а также в органах управления – это, преимущественно, те военнослужащие, которые служили в этих органах управления, знают свое дело и уволились оттуда по тем или иным причинам”.

В.АСКАРОВ отметил, что на сегодняшний день среди резервистов есть много людей, которыми руководит не материальная заинтересованность, а патриотические чувства, желание самореализации. В качестве примера он назвал председателя Млыновского поселкового совета Ривненской области, который в разговоре с ним, объясняя свою службу в резерве, сказал: “Как я своей громаде объясню, что нужно уметь, желать и готовиться к защите Родины, если своим примером не буду этого делать”.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет делать Минобороны, если из-за низкой материальной заинтересованности в 2012 году не удастся заключить контракт еще с 1000 резервистов, генерал отметил: “Если мы почувствуем в первые 2-3 месяца работы, что мы не набираем соответствующего количества резервистов, то мы будем обращаться к правительству Украины с предложением об увеличении мотивационного фактора для военнослужащих резерва”.

В.АСКАРОВ сообщил, что в резерве могут проходить службу: рядовые - до 40 лет, сержанты – до 45 лет, младшие офицеры – до 50 лет, майоры, подполковники – до 55 лет, полковники - до 60 лет.

Как сообщал УНИАН, до конца 2012 года планируется увеличить количество граждан Украины для прохождения службы в военном резерве до 2700 человек и расширить до 54 количество воинских частей, где они будут проходить службу. На сегодняшний день в ряды военного резерва на контрактной основе принято 1700 резервистов, которые проходили службу в военном резерве в 36 воинских частях.

Проектом Государственной комплексной программы реформирования и развития ВСУ на 2012-2017 годы предусмотрено, что численность резервистов должна достичь 8 тысяч человек.

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Говоря о работе с военным резервом в 2011 году, начальник ГУ Генштаба отметил, что несмотря на существенные ограничения финансирования Вооруженных сил на протяжении года, были привлечены для подготовки 240 офицеров-резервистов и испытана новая модель их подготовки.

“Во время проведения исследовательских командно-штабных учений “Адекватное реагирование – 2011” 8 органов военного управления стратегического и оперативно-стратегического уровня, в составе которых проходят службу резервисты, держали экзамен на право стать моделью перспективного состава Вооруженных сил Украины. Офицеры-резервисты с самого начала были полностью интегрированы в учебно-боевую деятельность на пунктах управления и без дополнительной подготовки, так сказать “сходу”, исполняли свои обязанности на должностях согласно контрактам”, – сказал он.

По словам генерала, офицеры-резервисты, которые проходят службу в Центре морских операций ВМС Украины получили высокую оценку своих профессиональных навыков по итогам участия в практическом выходе в море на корабле управления “Донбасс”, а некоторые резервисты – журналисты, менеджеры по логистике, врачи ветеринарной медицины – даже воспользовались возможностью применить в службе навыки, приобретенные в гражданской жизни.

В.АСКАРОВ обратил внимание на то, что в декабре 2011 года приказом министра обороны Украины была утверждена “Концепция службы в военном резерве Вооруженных сил Украины”, которая определяет четкие направления развития службы в военном резерве Вооруженных сил Украины на среднесрочную перспективу.

По его словам, соответствующими специалистами Генерального штаба осуществляется постоянный мониторинг законодательной базы по вопросам военного резерва как развитых стран мира, так и стран бывшего СССР, в армиях которых введен институт резервистов.

“Существующей сегодня в Вооруженных силах институт резервистов не является копией резерва вооруженных сил той или другой страны. Мы развиваем свой военный резерв, опираясь на лучшие мировые достижения в этой области, скрупулезно изучаем опыт использования резервистов в локальных войнах и конфликтах последних десятилетий, пытаемся его адаптировать”, – подчеркнул начальник ГУ Генштаба.