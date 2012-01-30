За взятку задержан оперуполномоченный
01:14, 30 января 2012Общество
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Сообщает херсонская прокуратура
В Херсонской области за взятку задержан оперуполномоченный транспортной милиции.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
В частности, этот оперуполномоченный сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) линейного отделения на ст. Херсон УМВД Украины на Одесской железной дороге требовал и получил от гражданина взятку в размере 2,5 тыс. грн. за непривлечение того к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотического средства.
По данному факту Херсонской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело.
Указанный сотрудник арестован. Проводится досудебное следствие по делу.
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