В Херсонской области за взятку задержан оперуполномоченный транспортной милиции.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

В частности, этот оперуполномоченный сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) линейного отделения на ст. Херсон УМВД Украины на Одесской железной дороге требовал и получил от гражданина взятку в размере 2,5 тыс. грн. за непривлечение того к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотического средства.

По данному факту Херсонской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Указанный сотрудник арестован. Проводится досудебное следствие по делу.