На завтра синоптики обещают до 28° мороза

Завтра в Украине сохранится холодная погода с температурой ночью 19-24° мороза, местами до 28°, днем 10-15° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южных и восточных областях ожидается ночью 16-21°, днем 8-13° мороза, на Закарпатье и в Крыму ночью 9-14° (на Южном побережье 4-9° мороза), днем 1-6° мороза.

В восточных областях, Крыму и Приазовье местами ожидается небольшой снег.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области в воскресенье ночью 19-24° мороза, местами 26-28°, днем 10-15° мороза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица. В Киеве температура ночью около 20°, днем 12-14° мороза.