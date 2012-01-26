Американцы готовятся к учениям в Севастополе

Визит корабля ВМС США Vella Gulf в Севастополь углубит сотрудничество флотов Украины и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего Военно-Морскими сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ во время протокольной встречи с командиром ракетного крейсера Vella Gulf капитаном 1-го ранга Марком ХЕРРИСОМ, который прибыл с неофициальным визитом в порт Севастополя.

По словам С.ЕЛИСЕЕВА, визит американского корабля послужит дальнейшей подготовке военных моряков к участию в антитеррористических операциях и операциях по борьбе с пиратством на море.

С.ЕЛИСЕЕВ охарактеризовал двустороннее сотрудничество двух флотов как постоянное и стабильное. Он напомнил, что практическое сотрудничество украинских ВМС с американскими коллегами начато еще в 1994 году.

«Только в 2011 году проведено 24 мероприятия двустороннего сотрудничества, а всего за эти годы осуществлено 211 таких мероприятий. Основными направлениями сотрудничества являются изучение опыта реформирования и развитие ВМС путем обмена делегациями командований, штабов и подразделений, проведение совместных тренировок и учений с привлечением сил и органов управления по тематике борьбы с терроризмом и пиратством на море, обмен визитами кораблей, обучение офицеров ВМС ВС Украины в учебных заведениях Министерства обороны США и другие», - отметил вице-адмирал.

С.ЕЛИСЕЕВ особо эффективной формой сотрудничества назвал проведение двусторонних украинско-американских учений серии «Си Бриз», которых, начиная с 1997 года, было уже 12, и в них также принимали участие военнослужащие 15 стран. Он выразил благодарность американской стороне за всестороннюю поддержку в проведении этих учений.

Вице-адмирал также выразил уверенность, что и во время пребывания корабля в Севастополе военных моряков двух стран ожидает плодотворное сотрудничество.

М.ХЕРРИС, в свою очередь, поблагодарил украинских моряков за теплый прием. Он также отметил насыщенную программу визита, что, по мнению офицера, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества.

«На корабле уже проходят соответствующие мероприятия по подготовке к совместным занятиям и тренировкам с украинскими моряками, и я уверен, они пройдут на высоком уровне. Нам также будет очень интересно провести совместные с украинскими коллегами тактические учения непосредственно в море», - сказал командир американского корабля. Офицер отметил, что он лично и экипаж корабля очень довольны возможностью познакомиться с Севастополем.

Также 26 января состоялась протокольная встреча командира американского корабля и сопровождающих его лиц в Севастопольской городской государственной администрации.

Во время пребывания корабля ВМС США в Севастополе украинские и американские моряки на кораблях Vella Gulf и «Гетьман Сагайдачний», а также в Центре поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины проведут ряд совместных тактических занятий и тренировок. В частности, запланированы совместные учения по морской тактике, тренировки и занятия по связи, практические тренировки экипажа американского корабля и представителей ВМС Украины по вопросам использования оборудования борьбы за живучесть. Кроме того, состоится обмен опытом медицинского обеспечения, опытом по организации физической подготовки на кораблях ВМС ВС Украины и ВМС США.

Программой визита предусмотрено также проведение брифинга для главных старшин ВМС ВС Украины на борту корабля ВМС США Vella Gulf, посещение американского корабля курсантами Военно-морского колледжа старшинского состава Академии ВМС им. Нахимова, лицеистами Военно-морского лицея.

Как сообщал УНИАН, с 26 по 30 января в порту города Севастополь с неофициальным визитом находится ракетный крейсер ВМС США Vella Gulf. Визит корабля осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий военного сотрудничества Вооруженных сил Украины на январь-февраль 2012 года.