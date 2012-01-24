Продажу киевской гостиницы «Славутич» признали незаконной

Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор отчуждения здания киевской гостиницы «Славутич» и вернул права собственности Открытому акционерному обществу «Гостиница «Славутич». 20 января с. г. Исполнительная служба обеспечила выполнение решения суда, сообщил УНИАН назначенный судом независимый арбитражный управляющий Алексей ЩЕРБАНЬ.

По его словам, ОАО «Гостиница «Славутич» с 1996 года является собственником одноименной гостиницы. В 2006-2011 гг. миноритарный акционер компании С., владеющий 49,9% акций, с целью проведения «контролируемого банкротства» инициировал заключение ряда фиктивных договоров на предоставление ОАО «Гостиница «Славутич» консультационных и маркетинговых устных услуг на сумму, превышающую 70 млн. грн. Впоследствии данные договора были обжалованы независимым арбитражным управляющим и признаны судом фиктивными, отметил А.ЩЕРБАНЬ. По его словам, в 2009 году здание гостиницы, ранее заложенное в банке, в обход решения собрания акционеров было продано подконтрольной С. структуре за 30 млн. грн. – т. е. за сумму, более чем в 2 раза меньшую, чем залоговая стоимость гостиничного комплекса. В апреле 2011 г. Хозяйственным судом Киева было возбуждено дело о банкротстве ОАО «Гостиница «Славутич» и назначен независимый арбитражный управляющий - А.ЩЕРБАНЬ.

По словам А.ЩЕРБАНЯ, в результате проверки хозяйственной деятельности предприятия в 2006-2011 гг., было установлено, что большинство компаний-кредиторов ОАО «Гостиница «Славутич» подконтрольны акционеру С., а сформированная ими задолженность является фиктивной, о чем были проинформированы суд и правоохранительные органы. Арбитражный управляющий сообщил, что он подал иск о признании незаконным отчуждения здания гостиницы и истребовании его из незаконного владения компании ЧП «Б.» в пользу ОАО «Гостиница «Славутич». Иск был удовлетворен Хозяйственный судом Киева 22 августа 2011 года, сообщил А.ЩЕРБАНЬ.

По его словам, выполнение соответствующего решения суда было проведено Исполнительной службой с привлечением сотрудников МВД для обеспечения общественного порядка при проведении установленных законом действий. «Во время проведения исполнительных действий государственным исполнителям было оказано противодействие со стороны С. и сопровождавшей его группы людей спортивного телосложения», - сообщил арбитражный управляющий. В частности, они предприняли ряд попыток спровоцировать беспорядки и проникнуть внутрь здания гостиницы, где в то время находились туристы. Действия этих лиц были пресечены сотрудниками МВД, сказал А.ЩЕРБАНЬ.

По его словам, в данное время ОАО «Гостиница «Славутич» подало заявление в прокуратуру г. Киева, обвиняя С. в доведении предприятия до банкротства, мошенничестве с целью завладения зданием гостиницы, присвоении и растрате имущества и невыполнении решения суда.

В настоящий момент, как сообщили в ОАО «Гостиница «Славутич», проводится работа по восстановлению нормальной деятельности предприятия.

*** Открытое акционерное общество «Гостиница «Славутич» создано 27 августа 1996 г.

По данным эмитента, основными акционерами ОАО являются ООО "Юнiверсал Альянс Україна" - 24,99%, NEWLAND OVERSEAS TRADING LIMITED - 24,99%, а также 130 физических лиц - в прошлом членов трудового коллектива общества.

Номерной фонд гостиницы «Славутич» - 400 номеров различных категорий.