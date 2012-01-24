Оппозиция предлагает повысить зарплату

Народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Андрей ПАВЛОВСКИЙ предлагает законодательство повысить социальные стандарты.

Согласно законопроекту №9681-1 от 18 января 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, предлагается на текущий год установить прожиточный минимум на следующих уровнях: с 1 апреля - 1,458 тыс. грн., с 1 июля - 1,470 тыс. грн., с 1 октября - 1,494 тыс. грн., с 1 декабря - 1,525 тыс. грн.

Для тех, кто относится к основным социально-демографическим группам, предлагается установить прожиточный минимум на таких уровнях:

для детей до 6 лет: с 1 апреля - 1,331 тыс. грн., с 1 июля - 1,350 тыс. грн., с 1 октября - 1,365 тыс. грн., с 1 декабря - 1,392 тыс. грн.;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 апреля - 1,595 тыс. грн., с 1 июля - 1,615 тыс. грн., с 1 октября - 1,635 тыс. грн., с 1 декабря - 1,667 тыс. грн.;

для трудоспособных лиц: с 1 апреля - 1,536 тыс. грн., с 1 июля - 1,556 тыс. грн., с 1 октября - 1,576 тыс. грн., с 1 декабря - 1,606 тыс. грн.;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 апреля - 1,222 тыс. грн., с 1 июля - 1,238 тыс. грн., с 1 октября - 1,254 тыс. грн., с 1 декабря - 1,28 тыс. грн.

Также А.ПАВЛОВСКИЙ предлагает повысить уровень минимальной заработной платы: с 1 апреля - 1,536 тыс. грн., с 1 июля - 1,556 тыс. грн., с 1 октября - 1,576 тыс. грн., с 1 декабря - 1,606 тыс. грн.; в почасовом размере: с 1 апреля - 8,7 грн., с 1 июля - 8,9 грн., с 1 октября - 9 грн., с 1 декабря - 9,1 грн.

Кроме того, документом предлагается отменить право Кабинета министров самостоятельно определять размеры социальной помощи.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о государственном бюджете на 2012 год, прожиточный минимум на текущий год установлен в следующих размерах: с 1 января - 1017 грн., с 1 апреля - 1037 грн., с 1 июля - 1044 грн., с 1 октября - 1060 грн., с 1 декабря – 1095 грн.

Для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, устанавливаются такие размеры прожиточного минимума на 2012 год:

для детей до 6 лет: с 1 января - 893 грн., с 1 апреля - 911 грн., с 1 июля - 917 грн., с 1 октября - 930 грн., с 1 декабря - 961 грн.;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января - 1112 грн., с 1 апреля - 1134 грн., с 1 июля - 1144 грн., с 1 октября - 1161 грн., с 1 декабря - 1197 грн.;

для трудоспособных лиц: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 822 грн., с 1 апреля - 838 грн., с 1 июля - 844 грн., с 1 октября - 856 грн., с 1 декабря - 884 грн.

Законом также установлена на 2012 год минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.; в почасовом размере: с 1 января - 6,43 грн., с 1 апреля - 6,56 грн., с 1 июля – 6,61 грн., с 1 октября - 6,7 грн., с 1 декабря - 6,8 грн.