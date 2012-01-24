Зачем чиновнику мобильный телефон?

Городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ обещает провести воспитательную работу с теми должностными лицами мэрии, которые не отвечают на звонки на мобильные телефоны.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом он заявил во время пресс-конференции в ответ на упреки журналистов, что отдельные чиновники либо отказываются общаться по мобильному телефону, мотивируя свои действия тем, что это их личный номер, либо вообще не реагируют на звонок с неизвестного номера.

«Скажем, у заместителей городского председателя не может быть личного телефона, он обязан работать по какому-нибудь телефону с каждым, кто к нему обращается. Я свой номер не менял после выборов. Он размещен везде и доступен всем. По нему мне звонят разные люди, адекватные и не совсем, но я общаюсь со всеми», – заверил С.НАДАЛ.

При этом он заметил, что не всегда есть возможность ответить на звонок.

«На протяжении дня у меня может быть 25-35 пропущенных звонков, потому что не всегда есть физическая возможность взять трубку», - объяснил мэр.

Он добавил, что чиновники могут еще не поднимать трубку, если звонок идет со скрытого номера, поскольку с таких номеров «звучат не совсем приятные вещи».

С.НАДАЛ также рассказал, что в свое время были жалобы на то, что невозможно связаться с начальником городского управления жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы с ним переговорили, и картина кардинально изменилась. Поэтому, если есть информация о руководителях городского совета, которые отказываются общаться по мобильному, сообщайте мне, а я буду их убеждать, что это они делают неправильно», – пообещал С.НАДАЛ.