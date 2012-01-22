В супермаркете задержали иностранца с фальшивыми гривнями

В одном из супермаркетов в Херсоне работники Государственной службы охраны задержали посетителя с фальшивыми гривнами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Департамента государственной службы охраны, вызов поступил из местного супермаркета около 6-ти часов вечера.

Прибывшая на место события группа задержания Государственной службы охраны выяснила, что неизвестный мужчина пытался рассчитаться за покупки фальшивыми купюрами номиналом 500 и 200 гривен.

В частности, кассирша заметила, что указанные банкноты не светились в ультрафиолетовом свете, на них отсутствовали водяные знаки и не совпадали серийные номера основной и обратной стороны банкнот.

Фальшивомонетчиком оказался 38-летний гражданин одного из соседних государств.

Иностранец был задержан и доставлен в Днепровский райотдел милиции Херсона для общения со следователем и принятия соответствующего процессуального решения.