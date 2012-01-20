В Виннице козлу из местного зоопарка изготовили протез ноги

В Виннице для дикого козла, который обитает в зоопарке, изготовили протез ноги.

Как сообщил УНИАН генеральный директор областного коммунального предприятия «Виноблагролис» Михаил ВДОВЦОВ, около 4 месяцев назад люди принесли в зоопарк (Винницкий зоопарк входит в состав КП «Виноблагролес») молодого козла, у которого до колена браконьерским капканом была отрезана передняя нога.

«Мы его взяли к себе и заметили, что ему тяжело подходить к кормушке на трех ногах, поэтому еду ему подносили. Мы решили обратиться за помощью в Винницкий протезный завод», - рассказал М.ВДОВЦОВ.

Специалисты завода обследовали животное и выразили готовность изготовить протез.

«Уже через три недели после нашего обращения протез был готов, специалисты завода предварительно провели две примерки, и на прошлой неделе его установили», – рассказал М.ВДОВЦОВ.

Винницкий зоопарк был основан в 2005 году.