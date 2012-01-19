Эксперты сравнили три закона о высшем образовании

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ чинит препятствия действиям министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА в принятии его варианта закона о высшем образовании в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала член партии «Фронт Змін», народный депутат Леся ОРОБЕЦ во время круглого стола “Три законопроекта о высшем образовании: что дальше?”.

Она заметила, что у нее создается впечатление, что инициатива по реформированию высшего образования в Украине “откладывается в долгий ящик”. “Поскольку, посчитав его электоральную бесперспективность, точнее, перспективу очень сильно потерять на проталкивании этого законопроекта, АЗАРОВ, как и представитель Администрации Президента, начали чинить препятствия действиям ТАБАЧНИКА”, - сказала Л.ОРОБЕЦ.

Также депутат отметила то, что в законопроекте “О высшем образовании”, предложенном представителями партии “Фронт Змін”, они, в частности, пытались дать талантливым студентам возможность проявить себя.

Соавтор законопроекта, советник лидера партии "Фронт Змін" Арсения ЯЦЕНЮКА по вопросам образования Лилия ГРИНЕВИЧ отметила, что они выдвинули свой альтернативный законопроект, потому что министерский вариант – это “вызов обществу, направленный не на повышение качества высшего образования, а на решение проблем власти, на полное “ручное” управление высшими учебными заведениями накануне выборов”. Л.ГРИНЕВИЧ отметила, что их законопроект предусматривает институты, независимые от Министерства образования, которые будут обеспечивать качество образования: будут оценивать его со стороны и будут предоставлять предложения университетам, как улучшать это качество.

В свою очередь директор Департамента высшего образования Минобразования и науки, молодежи и спорта Украины Ярослав БОЛЮБАШ поднял вопрос содержания высшего образования. “Сейчас мы адаптируемся к европейскому пространству высшего образования: в структуре, подходах. Но никто ни разу не сказал, что нужно погрузиться в содержание образования”, - сказал он.

“Мы излишне увлеклись политизацией образования”, - отметил проректор КНУ им. Т.Шевченко Владимир БУГРОВ и добавил, что это только вредит образовательному процессу. “Наука во всех этих законопроектах отображена плохо, потому что нет стимулирования ни для научных работников, ни для научно-педагогических”, – констатировал он.

Президент Киево-Могилянской академии Сергей КВИТ отметил, что реформы в высшем образовании нужно начинать с реформирования самих университетов. “Если мы не реформируем сам университет – мы не реформируем ничего в высшем образовании. К сожалению, именно это я могу сказать о законопроекте, предложенном министерством”, – сказал он и положительно оценил вариант законопроекта "О высшем образовании" Представителя Президента в Верховной Раде, народного депутата Украины от Партии регионов Юрия МИРОШНИЧЕНКО.

Также С.КВИТ выделил другие недостатки законопроекта министерства. В частности, он назвал отсутствие возможности внедрения междисциплинарных программ. “Принимая новый закон о высшем образовании, мы должны иметь в виду, что нужно принять соответствующие изменения в смежные законы, которые также регулируют деятельность университетов”, – отметил С.КВИТ.

Также он отметил, что университеты должны получить автономию, в первую очередь финансовую. “Законопроект, который предлагается нашим министерством, привязывает университет к централизованной системе управления, в данном случае к министерству. Но в подтексте это привязка исключительно к распределению государственного бюджета», - сказал С.КВИТ.

По убеждению проректора Львовского национального университета им. И.Франко Марии ЗУБРИЦКОЙ, главной проблемой является отсутствие общественного обсуждения всех трех законопроектов. Она отметила, что видит слабое место этих законопроектов в вопросе финансирования государством научных исследований университетов.

В свою очередь президент Украинской ассоциации студенческого самоуправления Елизавета ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА отметила, что студенчество требует доработки всех трех законопроектов. “Эти три законопроекта довольно разные, но правительственный законопроект абсолютно стимулирует централизацию власти и влияния, законопроекты ЯЦЕНЮКА-ОРОБЕЦ и МИРОШНИЧЕНКО больше предоставляют прав университетам”, - констатировала Е.ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА.

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Как сообщал УНИАН, начальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, был обнародован МОН в ноябре 2010 года.

Предложенные нормы закона вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического содружества.

В Верховной Раде зарегистрированы альтернативные правительственному № 9655 документы: проект № 9655-1 предложенный А.ЯЦЕНЮКОМ и Л.ОРОБЕЦ, а также проект № 9655-2, автором которого является Ю.МИРОШНИЧЕНКО.