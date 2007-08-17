Тимошенко называет профанацией инициативу Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет профанацией инициативу премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности высокопоставленных чиновников страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в ЦВК.

«Ни внеочередная, ни очередная сессия парламента, который уже отсутствует, невозможны. Парламент признан неполномочным, указ Президента о прекращении работы этого парламента никто не отменял. И именно поэтому любое решение этого парламента будет нелегитимным и незаконным, а это означает, что вместо отмены неприкосновенности, просто в парламенте будут заниматься профанацией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также предположила, что после проведения выборов любой депутат может обратиться в суд для обжалования решения несуществующего парламента.

«Мне хотелось бы, чтобы неприкосновенность и льготы были ликвидированы в действующем парламенте. Раз и навсегда, чтобы никто не мог обжаловать законность этого решения в суде. Кроме того, я уверена в том, что после выборов эти политики забудут о своих обещаниях. И я хотела бы, чтобы на всенародном референдуме народ закрепил решение об отмене неприкосновенности и льгот для всех депутатов и высших должностных лиц», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 августа, на заседании правительства премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в том числе Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.

Вместе с тем премьер сказал, что считает заявления политических оппонентов о необходимости отмены депутатской неприкосновенности исключительно предвыборным популистским лозунгом.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что намерен обсудить тему отмены неприкосновенности для чиновников всех рангов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.