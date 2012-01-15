В Севастополе "заминировали" 9-этажку

В Севастополе из-за ложного сообщения о взрывоопасном предмете эвакуировали жильцов многоквартирного дома.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах города. В 14.20 воскресенья дежурной части Гагаринского райотдела УМВД стало известно о том, что в подвале 9-этажного жилого дома по улице Кесаева якобы находится взрывоопасный предмет. На место событий по сигналу тревоги выехали пиротехники, жильцам дома было предложено оставить на время квартиры, а сам дом был оцеплен силами милиции.

Через некоторое время было установлено, что сообщение о взрывоопасном предмете было ложным.

В дежурной части Гагаринского райотдела севастопольской милиции подтвердили, что подобный случай, действительно, имел место. Вместе с тем, в РОВД отказались предоставить информацию о том, каким именно образом стало известно о «взрывчатке», а также другие подробности. В райотделе сообщили лишь о том, что это были «обычные хулиганы».