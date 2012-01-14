ВР ратифицировала соглашение с НАТО

Верховная Рада приняла Закон “О ратификации Имплементационного соглашения между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по материально-техническому обеспечению и обслуживанию (ОМТСО) об утилизации стрелкового оружия и легких вооружений, обычных боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении предусмотрено, что Соединенные Штаты Америки будут действовать как ведущее государство этого проекта. Агентство НАТО по техническому обслуживанию и снабжению (NAMSA) будет выступать в роли исполнительного агента этого Имплементационного соглашения, на которое возложена ответственность за имплементацию и управление проектом от имени ведущего государства. Министерство обороны Украины будет нести ответственность за имплементацию и управление проектом от имени украинской стороны.

В соответствии с соглашением, Трастовый фонд Программы НАТО/Партнерство во имя мира (ПВМ) будет предоставлять только взнос на покрытие расходов по утилизации, который будет ограничиваться уровнями платежей по количеству боеприпасов и оружия, указанного в Предложениях проекта. Никаких дополнительных платежей от Трастового фонда, связанных с такими работами, не будет.

В соглашении отмечено, что в соответствии с принципами Трастового фонда Программы НАТО/ПВМ правительство Украины будет обеспечивать достаточный уровень своего взноса и поддержку проекта. Взнос украинской стороны будет состоять из финансового и немонетарного взноса на покрытие остальных расходов за уничтожение, охрану мест хранения, центров утилизации и оружия и боеприпасов во время перевозок, инспекции, переупаковка, загрузка, перевозка и разгрузка оружия и боеприпасов, обеспечение персонала NAMSA служебными помещениями на условиях аренды.