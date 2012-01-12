Военный привез из Гвинеи в Винницу малярию

Житель Вапнярки Томашпольского района Винницкой области госпитализирован с заболеванием малярией.

По это УНИАН сообщил заведующий эпидемиологическим отделением Винницкой областной санэпидемстанции Степан ТОМИН.

По его словам, 38-летний военный пенсионер 6 января сам обратился за помощью к врачам по возвращению в декабре из Гвинеи, где он был инфицирован. Мужчина находился в этой стране на протяжении последних 6 месяцев.

С.ТОМИН отметил, что мужчина проходит лечение в Винницкой инфекционной больнице № 1 и для населения угрозы не несет, «ведь заразиться малярией можно при переливании крови от больного».

Он также сообщил, что в Винницкой области ежегодно фиксируется 1-2 человека (иностранные студенты или граждане, длительное время находившиеся в странах, где встречается такая болезнь), которые въезжают в область уже зараженными малярией.

«В 2010 году были выявлены 2 случая, а в 2011 году – 1 случай. За последние 5 лет летальных случаев не было», - уточнил С.ТОМИН.