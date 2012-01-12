Адвокат студента, погибшего в милиции, подал еще одно обжалование

Адвокат Александр ЗАРУЦКИЙ подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского районного суда столицы об условном приговоре бывшему сотруднику милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции.

Об этом УНИАН сообщил сам А.ЗАРУЦКИЙ.

По словам адвоката, соответствующую жалобу он подал сегодня в Апелляционный суд Киева через Деснянский районный суд.

При этом А.ЗАРУЦКИЙ выразил надежду, что поданная им жалоба будет рассмотрена на протяжении ближайших трех месяцев вместе с поданной в конце прошлого года жалобой на решения суда первой инстанции, которым был амнистирован другой сотрудник милиции, который проходил по делу о смерти И.Индило.

Как сообщал УНИАН, студент И.Индило умер в Шевченковском районном отделе милиции Киева 18 мая 2010 года.

В связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции (ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет).

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Сергея ПРИХОДЬКО, обвиняемого в убийстве И.Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Ранее, 23 декабря 2011 года, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковскому райуправления милиции Сергея КОВАЛЕНКО. Это дело по части первой статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

Организация Amnesty International заявила, что украинская власть должна инициировать новое расследование смерти И.Индило.