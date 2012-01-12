Синоптики рассказали, когда ударят морозы

Синоптики ожидают с 16 января снижения температуры воздуха в Украине до 6-11 градусов мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

«Начиная с 16 января, следует ожидать постепенное снижение температуры в Украине до 6-11 градусов мороза ночью и 1-6 градусов — днем. Первая (волна холода — УНИАН) начнется с 16 января и будет продолжаться до 19 — это будет снижение температуры до 6-11 градусов мороза, с 20 числа еще будет некоторое снижение — на 4-5 градусов, таким образом минимальная температура будет достигать 10-15 градусов, а на западе даже 20, особенно это будет касаться Карпатского региона», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

Он отметил, что в период похолодания также ожидаются осадки: сначала будет идти дождь с переходом в снег, а позже — снег, однако в целом выпадет незначительное количество осадков.

«Зима в Украину возвращается. Такой характер погоды удержится до конца января. То есть, до конца января не следует ожидать возвращения в Украину того тепла, которое мы имеем сейчас», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

При этом он отметил, что в ближайшее время в Карпатах начнется полноценный горнолыжный сезон.

«Сегодня в Карпатах уже идет снег, за сутки высота снега, по данным наших высокогорных метеостанций, выросла на 3-5 см, и эта тенденция к повышению будет до конца месяца. Таким образом условия для лыжного отдыха в Карпатах будут созданы», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.