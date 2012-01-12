В Азовском море третьи сутки ищут пропавших рыбаков

В Херсонской области третьи сутки ищут рыбаков, пропавших в акватории Азовского моря.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера в акватории Азовского моря проводились поиски двух пропавших рыбаков (жители с. Семихатки Генического района Херсонской области), которые 10 января передвигались на катере вдоль береговой полосы („Федотова коса” - „коса Бирючий Остров” - Геническ) и поддерживали связь с рыбоохранной инспекцией. Связь исчезла в 17.00 10 января.

К поисково-спасательным работам привлечены: мобильные оперативные группы Управления МЧС в Херсонской области и Главного управления МЧС в АР Крым, МВД, Госпогранслужба, рыбоохранная инспекция, экологическая инспекция, рыболовецкие артели.

На протяжении дня 11 января поисково-спасательные работы были осложнены сильным туманом. От МЧС Украины в готовности для привлечения к поисковым работам находятся вертолет Ми-8 и самолет Ан-30.