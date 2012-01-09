В Ялте пьяный именинник грозился взорвать ресторан

В Ялте сотрудники милиции задержали сегодня пьяного горожанина, который, решив развлечься, угрожал взорвать отель «Ореанда».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

По информации правоохранителей, 41-летний житель Ялты отмечал с приятелями день рождения в ресторане гостиницы и, выпив, решил «пошутить». Около трех часов ночи он позвонил в милицию, сообщив оперативному дежурному о том, что находится ресторане «Ореанды» и намерен взорвать гранату.

Оперативники задержали телефонного «террориста».

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до пяти лет ограничения свободы.