Госстат обнародовал инфляцию за декабрь

Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в декабре 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 1,7% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года выросли на 6,4%), в частности на продукты питания – на 0,7% (6,1%). Цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 6,3% (15%), в том числе на хлеб – на 13,5% (13,9%), макаронные изделия – на 9,5% (13,6%), кондитерские изделия из муки – 8,6% (9,6%); цены на мясо и мясопродукты - на 9,8% (6%), на рыбу и рыбопродукты – на 9,9% (6,5%), на молоко, сыр и яйца – на 6% (3,4%), в том числе на молоко – на 2,4% (5,1%), сыр и творог – на 5% (6,3%), на яйца – на 9,3% (снижение на 15,3%); на масло и жиры цены выросли на 6,7% (рост на 7,7%), в том числе на масло сливочное – на 2,7% (8,8%), масло подсолнечное – на 10,9% (18%), на другие пищевые животные жиры – на 3,9% (снижение на 13,9%).

Цены на фрукты в декабре 2011 года к декабрю 2010 года снизились на 3,6% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года - на 6,8%). На овощи цены снизились на 45,1% (снижение на 7,1%), в том числе на картофель – на 59,7% (снижение на 4,6%). Цены на сахар снизились на 20,5% (рост на 1,8%), на кондитерские изделия сахаристые – выросли на 10,4% (11%), на безалкогольные напитки – на 13,7% (9,3%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре 2011 г. к декабрю 2010 г. подорожали на 8,8% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 16%), цены на одежду и обувь выросли на 1% (1,6%), в том числе на одежду – на 1,5% (2%), обувь – на 0,3% (1%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре 2011 года к декабрю 2010 года подорожали на 11% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 18,4%), в том числе квартплата выросла на 19,7% (15,1%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,6% (3,1%), канализацию – на 12,1% (12,4%), воду – 12,9% (12,8%), цены на электроэнергию — на 22,9% (18,3%), на природный газ остались без изменений (рост на 24,2%), на горячую воду и отопление – выросли на 15,1% (17,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2011 г. к декабрю 2010 года выросли на 3,5% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 2,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 4% (3,5%), домашний текстиль – на 5% (4,7%), бытовая техника – на 0,4% (0,4%).

Стоимость услуг здравоохранения в декабре 2011 г. к декабрю 2010 года возросла на 6,4% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 6,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 6,2% (6%), амбулаторные услуги подорожали на 6,9% (7,2%).

Цены в сфере транспорта в декабре 2011 г. к декабрю 2010 года выросли на 20,9% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 17,6%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,8% (2,6%), на топливо и масла – на 30,9% (29,4%); транспортные услуги подорожали на 19,7% (14,6%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,5% (4,5%), пассажирский автодорожный транспорт – на 21,8% (16,2%).

Цены в сфере связи в декабре 2011 г. выросли на 3,5% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 0,6%), на почтовые услуги - на 20% (4%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 4,1% (на 1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре т.г. выросли на 3,2% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в декабре 2011 г. на 3,4% (снижение на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,2% (рост 7,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 5,4% (6,2%).

Цены в сфере образования в декабре 2011 г. к декабрю 2010 г. выросли на 5,7% (в январе-декабре 2011 года к январю-декабрю 2010 года – на 8,9%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 7,8% (15,8%), среднее образование – на 7,4% (8,3%), стоимость высшего образования увеличилась на 4,7% (7,4%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре 2011 г. к декабрю 2010 года выросла на 7,2% (7,8%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.