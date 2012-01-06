Зачем театру электронный билет?

Программой электронных билетов должны заниматься сами театры, без привлечения посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в комментарии журналистам выразил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

“Эта идея не может выглядеть как эксклюзивное право какой-то компании на все электронные билеты по всей Украине”, – подчеркнул он и отметил, что точно еще неизвестно, кто именно может получить право на распространение электронных билетов.

А.БРИГИНЕЦ убежден, что Министерство культуры должно разработать соответствующую программу, выкупить ее у компании-разработчика и передать театрам. “Тогда театры смогут использовать эту программу в своих интересах. Возможно, ее смогут использовать в своих интересах компании, которые продают билеты”, – добавил депутат.

По его словам, в частности, художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты, заслуженный деятель искусств Украины Богдан СТРУТИНСКИЙ уже выразил готовность провести эксперимент по продаже электронных билетов в своем театре. “Но не с посредником, который будет зарабатывать на этом деньги и не будет гарантировать продажу”, – добавил А.БРИГИНЕЦ.