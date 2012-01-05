Назначен руководитель Донецкого погранотряда

Приказом Председателя Государственной пограничной службы Украины начальником Донецкого пограничного отряда назначен полковник Юрий ЛЫСЮК.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.

В сообщении отметили, что Ю.ЛЫСЮК родился в 1973 году, в 1994 году окончил с отличием Хмельницкий институт Пограничных войск Украины, проходил службу в Луцком пограничном отряде на должностях заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы, заместителя коменданта пограничной комендатуры.

В 2003 году Ю.ЛЫСЮК окончил Национальную академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого. С 2003 года – старший офицер отдела пограничной службы штаба Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, с 2004 года проходил службу на Отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» Государственной пограничной службы Украины.

До нового назначения, с 2008 года, полковник Ю.ЛЫСЮК занимал должность первого заместителя начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Государственной пограничной службы Украины.

Предыдущий начальник Донецкого пограничного отряда полковник Дмитрий ПУРГИН выбыл в город Харьков к новому месту службы.