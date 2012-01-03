На открытом заседании НКРЭ будут рассмотрены семь вопросов

5 января 2012 года состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования энергетики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На открытом заседании Комиссии будут рассмотрены 7 вопросов. В частности, о выдаче лицензии ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа, газа (метана) угольных месторождений по нерегулируемому тарифу. Также комиссия рассмотрит вопросы о переоформлении лицензий на право осуществления деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии, по поставкам электрической энергии по нерегулируемому тарифу и производству электрической энергии, выданных ПАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», а также о выдаче лицензии на право осуществления деятельности по производству электрической энергии ООО «Гидроэнергоинвест». Кроме того, НКРЭ рассмотрит вопрос о выдаче лицензии на право осуществления деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии: ЧП «Перспектива-77» и ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь».

На заседании НКРЭ планирует рассмотреть вопрос о переоформлении лицензии на право осуществления деятельности по передаче электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями, выданной КП «Городские электрические сети» и о переоформлении лицензии на право осуществления деятельности по поставкам электрической энергии по нерегулируемому тарифу, выданной ПАО «Дом марочных коньяков «Таврия». Последним вопросом Комиссия рассмотрит коррекцию установленной электрической мощности ПАО «Кировоградоблэнерго».

После завершения заседания руководство Комиссии проведет брифинг для представителей СМИ.