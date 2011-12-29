Охранник кафе получил три выстрела из травматики

В Виннице задержан злоумышленник, применивший к охраннику кафе травматическое оружие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Государственной службы охраны.

В частности, по их данным, около 6-ти часов утра группа задержания ГСО выехала на срабатывание охранной сигнализации по улице Хмельницкое шоссе в Виннице, к местному кафе. Как выяснилось, одному из посетителей заведения не понравилось, что кафе уже закрывается, и он начал возмущаться и мешать работе кафе. Охранник заведения сделал посетителю несколько замечаний, а когда тот не отреагировал, попытался вывести из помещения.

После этого мужчина вынул из кармана пистолет и трижды выстрелил в охранника. Милиционеры, которые как раз прибыли на место происшествия, задержали неуравновешенного посетителя кафе. К счастью пули, которыми стрелял злоумышленник, были резиновыми, поэтому охранник заведения отделался лишь несколькими ушибами и синяками, отмечается в сообщении.

Задержанного, 30-летнего жителя Винницы, доставили в дежурную часть ближайшего горотдела милиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и принятия соответствующего процессуального решения.