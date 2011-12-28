Средняя зарплата украинцев в ноябре снизилась

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем т.г. снизилась на 0,1%, или на 2 грн., и на 1 декабря составила 2,727 тыс. грн. В то же время, по сравнению с ноябрем 2010 года средняя зарплата выросла на 15,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 декабря т.г. наблюдался в Киеве – 4,168 тыс. грн. (в ноябре средняя зарплата выросла на 1%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 15,2%), а также в Донецкой – 3,203 тыс. грн. (в ноябре - снижение на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2010 года — рост на 17,2%), Киевской — 2,856 тыс. грн. (в ноябре - рост на 0,9%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 20,4%) и Днепропетровской областях – 2,849 тыс. грн. (в ноябре - снижение на 1,6%, по сравнению с ноябрем 2010 года — рост на 16%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской – 2,001 тыс. грн. (в ноябре - рост на 2,5%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 13,5%), Черниговской – 2,047 тыс. грн. (в ноябре - рост на 1,5%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 15,1%) и Херсонской областх – 2,052 тыс. грн. (в ноябре - рост на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 14,5%).

В целом рост уровня средней заработной платы в ноябре 2011 года наблюдался в 12 областях, Киеве и Севастополе, снижение – в 10 областях, а также в АР Крым. В Волынской и Львовской областях показатель средней заработной платы в ноябре не изменился по сравнению с октябрем и составил 2,077 тыс. грн. и 2,302 тыс. грн. соответственно.

В частности, на 1 декабря т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,375 тыс. грн. (в ноябре - снижение на 0,9%, по сравнению с ноябрем прошлого года — рост на 15,4%), в Винницкой области – 2,204 тыс. грн. (+0,2%; +16%), Житомирской – 2,133 тыс. грн. (+0,6%; +13,4%), Закарпатской – 2,121 тыс. грн. (-0,1%; +10,6%), Запорожской – 2,684 тыс. грн. (-3%; +16,4%), Ивано-Франковской – 2,242 тыс. грн. (-0,5%; +13,4%), Кировоградской – 2,226 тыс. грн. (+0,9%; +17,9%), Луганской – 2,833 тыс. грн. (+1,2%; +14,6%), Николаевской – 2,506 тыс. грн. (-1,9%; +15,7%), Одесской – 2,476 тыс. грн. (+0,8%; +17,8%), Полтавской – 2,536 тыс. грн. (-1,8%; +15,5%), Ривненской – 2,257 тыс. грн. (-3,2%; +7,6%), Сумской – 2,255 тыс. грн. (+1%; +16%), Харьковской – 2,506 тыс. грн. (+0,7%; +15,6%), Хмельницкой – 2,168 тыс. грн. (-2%; +15,2%), Черкасской – 2,242 тыс. грн. (-1,1%; +15,8%), Черновицкой области – 2,07 тыс. грн. (+1%; +12%), в Севастополе — 2,568 тыс. грн. (+2%; +13,2%),

По данным Госстата, в январе-октябре 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 280,692 млрд. грн., что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.