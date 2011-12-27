Инкассатор зарезал охранника банка

Вчера 26 декабря в Днепропетровской области инкассатор одного из коммерческих банков с целью похищения денег зарезал охранника – прапорщика милиции. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Трагедия произошла после 9 часов утра в инкассаторском автомобиле на автодороге Кривой Рог – Днепропетровск. Груз (деньги) сопровождали инкассатор банка и 2 вооруженных табельным оружием сотрудника внутренних войск МВД - лейтенант и прапорщик милиции.

Во время движения, приблизительно в 9.35 на территории Криворожского района водитель и лейтенант милиции, которые находились в кабине автомобиля, услышали шум в грузовом отсеке, где в то время находились инкассатор и прапорщик милиции. Через стекло они увидели, что между мужчинами происходит драка.

Автомобиль был остановлен, после чего инкассатор скрылся. Прапорщик милиции был найден с ножевым ранением. Деньги и табельное оружие остались на месте.

Тяжело раненого в грудь и голову милиционера доставили в одну из больниц Кривого Рога, однако медикам не удалось его спасти. Не приходя в сознание прапорщик умер.

В 16.30 инкассатора задержала милиция.

Злоумышленник признался, что хотел украсть деньги из инкассаторского автомобиля, но прапорщик стал оказывать активное сопротивление.

Милиция изъяли у задержанного орудие преступления – охотничий нож.

Следственным управлением облуправления милиции возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Преднамеренное убийство из корыстных побуждений».

Ведется следствие.