Рудьковский назвал причину фосфорной аварии

Авария на железнодорожном перегоне Красное-Ожидов во Львовской области, приведшая к утечке желтого фосфора, произошла из-за нарушения правил его погрузки и неисправности цистерны.

Об этом в интервью еженедельнику «Контракты» от 13 августа заявил министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ со ссылкой на данные предварительной технической экспертизы, проведенной специалистами Минтранссвязи.

Так, по его словам, «уже есть основания утверждать, что авария вызвана нарушением правил погрузки желтого фосфора и неисправностью цистерны, которая первой сошла с рельсов. Выяснилось в частности, что в месте утечки фосфора отсутствовала уплотняющая прокладка, а также не работал клапан регулирования давления в цистерне. Возможно, дополнительным фактором аварии стала неисправность одной рессоры цистерны», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В этой связи он подчеркнул, что «есть ряд вопросов к владельцу грузов - казахской компании». По данным министра транспорта Украины, причин аварии, за которые несли бы ответственность работники «Укрзализныци», не выявлено.

«Эксперты тщательно проанализировали, изменилась ли ширина путей в результате аварии. И установили, что железнодорожное полотно было в нормальном состоянии. Работа комиссии продолжается, специалисты Новосибирского государственного университета путей сообщения уточняют определенные нюансы», - подытожил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля пресс-служба «Железных дорог Казахстана» распространила сообщение о том, что причиной схождения цистерн с фосфором с рельсов является ремонт железнодорожных путей, проходивший в день прохождения груза на участке.

Ранее генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК причиной аварии называл несоблюдение отправителем международных правил перевозки опасных грузов. По его словам, фосфор в опрокинувшихся цистернах был покрыт слоем воды толщиной 27-30 см, в то время как международными правилами перевозки опасных грузов установлена норма 60 см.

*** 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором.

В результате аварии сошло с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.